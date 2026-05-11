Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Biljimka ayaa ku baaqday midnimo iyo in shacabka Soomaaliyeed ay si firfircoon uga qayb qaataan doorashooyinka ka socda Soomaaliya.
Jaaliyaddu waxay sheegtay in midnimada iyo ka qaybgalka siyaasadda ay muhiim u yihiin xasilloonida iyo horumarka dalka, iyagoo shacabka ku dhiirrigeliyay in ay muujiyaan mas’uuliyad iyo wadajir.
Waxay sidoo kale tilmaameen in doorashooyinka qof iyo cod ay yihiin fursad muhiim ah oo lagu xoojinayo dowladnimada iyo matalaadda shacabka Soomaaliyeed.