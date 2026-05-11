Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa saaka isugu soo baxay bannaanbax ay ku muujinayeen taageeradooda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo horumarka ay caasimaddu ku tallaabsatay.
Bannaanbaxan ayaa si gaar ah uga dhacay Degmada Kaaraan, xaafadda Mirinaayo, halkaas oo dadweyne fara badan ay si nabad ah isugu soo baxeen. Dadka ka qeyb galay ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin halku-dhegyo lagu taageerayo nabadda, amniga iyo horumarka ka socda magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah dadka bannaanbaxa ka hadlay ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin isbeddelka iyo horumarka ka muuqda caasimadda, isla markaana ay si buuxda u taageersan yihiin dadaallada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku aaddan xoojinta nabadda iyo dib-u-dhiska dalka.
Bannaanbaxan ayaa si nabad ah ku soo dhammaaday, iyadoo aan la soo sheegin wax rabshado ah, waxaana uu muujinayay taageerada shacabka degmada Kaaraan ee ku aaddan xasilloonida iyo horumarka caasimadda Muqdisho.