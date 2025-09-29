Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta si rasmi ah u furaya Kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka 11-aad ee Federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa labada Aqal ee Baarlamaanka ka hor jeedin doona khudbad dastuuri ah, taas oo waajib dastuuri ah oo lagu daahfuro kalfadhiyada Baarlamaanka.
Khudbadda Madaxweynaha ayaa la filayaa in uu kaga hadlo xaaladda guud ee dalka, oo ay ku jiraan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, iyo bulshada, iyadoo sidoo kale uu diiradda saari doono hormarka dowlad-dhiska, tallaabooyinka ay dowladdu ka qaaday dhismaha hay’adaha dowladda, iyo dib-u-habeynta nidaamka maaliyadda iyo maamulka guud ee dalka.
Guddoonka Baarlamaanka ayaa ku wargeliyay xildhibaannada Golaha Shacabka iyo Senatarrada Aqalka Sare in ay si buuxda uga soo qayb galaan fadhiga furitaanka kalfadhigan muhiimka ah, iyadoo si gaar ah loo adkeeyay in aysan dhicin maqnaansho aan sabab lahayn, gaar ahaan mudaneyaasha ku sugan magaalada Muqdisho.
Kalfadhigan 7-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu xoogga saaro arrimo qaran oo muhiim ah, oo ay ka mid yihiin ansixinta sharciyada horyaal Golaha iyo dardar-gelinta adeegyada ay dowladdu u qabato shacabka.