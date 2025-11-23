Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Xildhibaan Aweys Maxamed Cumar in uu oo noqdo Ergeyga Gaarka ah ee Madaxweynaha ee Ka-Hortagga & La-Dagaallanka Fikradda Xagjirka ah ee Rabshadaha Wata (P/CVE).
Madaxweynaha ayaa Ergeyga cusub kula dardaarmay inuu si hufan, daacadnimo iyo mas’uuliyad Qaran leh ugu adeego dalka, isagoo ka shaqeyn doona:
• Xoojinta amniga iyo adkeynta dowladnimada
• Ka-hortagga xagjirka iyo dagaalka ka dhanka ah fikradaha rabshadaha wata
• Horumarinta iskaashiga bulshada & hay’adaha amniga
• Dhisidda iyo hirgelinta siyaasadaha Qaranka ee P/CVE
Xildhibaan Aweys Maxamed Cumar wuxuu leeyahay qibrad iyo waaya-aragnimo ballaaran oo uu kaga soo shaqeeyay hay’adaha amniga, siyaasadda dadweynaha iyo dadaallada ka-hortagga xagjirka, taas oo u suurtagelinaysa inuu guto waajibaadka uu Madaxweynaha u igmaday.