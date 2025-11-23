RADIO MUQDISHO:-Guddiga Arrimaha Dibadda, Iskaashiga Caalamiga, Qorshaynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Aqalka Sare, oo gudanaya waajibaadkooda Dastuuriga ah, ayaa maanta xafiiskooda ugu yeeray Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha, iyo xubno la socday, si ay uga wareystaan su’aalo dheeri ah iyo turxaan-bixin ay uga baahnaayeen Hindise-sharciyeedka dhisidda Hay’adda Maalgashiga Qaranka oo uu Guddigu gacanta ku hayo.
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha XFS, Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene, ayaa ka jawaabay dhammaan su’aalihii ay xubnaha Guddigu ka weydiiyeen Hindise-sharciyeedka, isaga oo sidoo kale bixiyay faahfaahin dheeri ah iyo fasiraad ay dalbadeen xubnaha Guddiga ee ku saabsan qodobbada sharciga.
Ugu dambayn, Guddoomiye Ku-xigeenka Guddiga Arrimaha dibadda ee Aqalka Sare, Sanatar Cabdiwali Ibraahim Garyare, oo kulanka maanta shir-guddoominayay, ayaa u mahadceliyay Wasiirka iyo wafdiga la socday, isagoo ku bogaadiyay sida hufan ee ay uga jawaabeen turxaan-bixinta iyo su’aalihii dheeraadka ahaa ee ku saabsan Hindise-sharciyeedka dhisidda Hay’adda Maalgashiga Qaranka.