Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa mar kale si cad u sheegay in aan la aqbali karin faragelinta Israa’11l ee arrimaha gudaha Soomaaliya, isagoo tilmaamay in tallaabooyinka noocaas ah ay halis gelinayaan amniga, midnimada, iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa xusay in Dowladda Federaalka ay si hagar la’aan ah u wadi doonto dadaalladeeda diblomaasiyadeed ee ku aaddan difaaca madax-bannaanida iyo gobannimada dalka, isagoo bogaadiyay sida beesha caalamka ay si geesinimo leh uga hadashay tallaabooyinka khaldan ee Israa’11l.
Hadalkaan ayuu Madaxweynaha ka jeediyay shirka jaraa’id uu Istanbul kula qabtay Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, halkaas oo lagu adkeeyay mowqifka wadajirka ah ee ku aaddan difaaca midnimada Soomaaliya iyo iska caabbinta faragelin kasta oo shisheeye.