Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta booqday hoyga ay taalo Gogosha Tacsida Alle ha u naxariistee Imaam Maxamed Yuusuf Cali ayaa saxiixay Buugga tacsida Imaamka.
Madaxwaynaha ayaa si gaar ah ula wadaagay qoyska, ehelka iyo dhammaan dadkii uu ka baxay marxuumku dareenka tiiraanyada leh iyo murugada geerida Imaamka, isaga oo Alle uga baryey in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Firdowsa ka waraabiyo, samir iyo iimaanna ka siiyo qoyskiisa, asxaabtiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.