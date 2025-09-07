RADIO MUQDISHO(BUURHAKABA): Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen), ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jaray garoonka diyaaradaha degmada Buurhakaba.
Garoonkan ayaa lagu dhisay isku-tashi ay iska kaashadeen maamulka Koonfur Galbeed iyo bulshada deegaanka, waxaana uu ka mid yahay mashaariicda muhiimka ah ee kor u qaadaya adeegyada iyo isku socodka bulshada gobolka.
Munaasabadda xarig-jarka garoonkan cusub ee ay yeelatay degmada Buurhakaba ayaa waxaa kasoo qayb galay, mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan.