RADIO MUQDISHO(ALGERIA): Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ee JFS Mudane Mohamud Axmed Adan Geesood, ayaa ka qayb galay shirka Wadahadalka Wasiirrada ee Heshiiska Ganacsiga Xorta ah ee Afrika (AFCFTA) oo ka dhacay intii lagu guda jiray bandhigga #IATF2025 ee dalka Aljeeriya.
Shirka oo uu martigeliyay Wasiirka Ganacsiga Dibadda iyo Dhiirrigelinta Dhoofinta ee Aljeeriya, Prof. Kamel Rezig, ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay Xoghayaha Guud ee AFCFTA, Mudane Wamkele Mene, iyo wasiirro ganacsi oo ka socday dalal kala duwan oo Afrika ah, iyagoo ka wada hadlay sidii loo fududeyn lahaa ganacsiga gudaha qaaradda Afrika.
Shirka ayaa si xoog leh u adkeeyay muhiimadda ay leedahay in Afrika ay ka gudubto hamiga iyo qorshaha una gudubto fulinta wax ku oolka ah ee AfCFTA si loo abuuro shaqooyin, loo dardargeliyo warshadeynta, loona gaarsiiyo barwaaqo guud ahaan qaaradda.
Ka-qaybgalka Soomaaliya ee shirkan wuxuu caddeyn u yahay sida Dowladda Federaalka Soomaaliya uga go’an tahay in ay qeyb weyn ka qaadato dadaallada lagu xoojinayo ganacsiga gudaha Afrika iyo isku xirka dhaqaalaha qaaradda.
Shirka waxaa Wasiirka kala qayb galay Danjiraha Dowladda Federaalka Soomaaliya ee dalka Aljeeriya, Mudane Yusuf Axmed Xasan (Yusuf Jeego.