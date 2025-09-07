RADIO MUQDISHO(DIMISHIQ): Safiirka cusub ee Safaaradda JFS ee Jamhuuriyadda Carabta ee Suuriya Mudane Cabdiib Muuse Faarax, ayaa waraaqihiisa aqoonsiga safiirnimo u gudbiyey Madaxweynaha Suuriya, Mudane Axmed al-Sharaa, kadibvxaflad rasmi ah oo ka dhacday qasriga Shacabka ee Dimishiq. Xafladda waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Muhaajiriinta, Mudane Asaad Xasan al-Shaibani.
Intii lagu guda jiray xafladda, Danjire Cabdiib Faarax waxa uu Madaxweynaha u gudbiyey salaan iyo bogaadin uu ka siday Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, isaga oo muujiyey sida Soomaaliya uga go’an tahay xoojinta xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga kala dhexeeya dalka Suuriya.
Madaxweyne al-Sharaa, oo soo dhoweeyey Danjire Cabdiib Faarax, ayaa mar kale xaqiiiyey xiriirka walaaltinimo ee qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah. Waxa kale oo uu u diray salaan diirran Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo muujiyey sida Suuriya u qadarinayso xiriirka taariikhiga ah ee ay la leedahay Soomaaliya iyo rabitaankeeda joogtada ah ee ku aaddan xoojinta iskaashiga iyo wada-shaqeynta labada dal ee Soomaaliya iyo Suuriya.