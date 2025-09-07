RADIO MUQDISHO: Wasiirka Gaashaandhigga, Mudane Axmed Macallin Fiqi, ayaa maanta kulan sagootin ah la yeeshay wafdi hordhac u ahaa Ciidanka Qalabka Sida ee Masar oo booqasho shaqo ku joogay Soomaaliya maalmihii u dambeeyay.
Booqashadan ayaa ahayd tallaabo diyaar-garow ah oo ku aaddan imaatinka ciidamada Masar ee lagu soo biirinayo Hawlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasillinta Soomaaliya (AUSSOM). Ciidamadan ayaa la filayaa in ay door weyn ka qaataan dadaallada socda ee lagu xoojinayo amniga iyo lagu gaarayo xasillooni.
Wasiir Fiqi waxa uu uga mahadceliyey Jamhuuriyadda Carabta ee Masar taageerada joogtada ah ee ay siiso shacabka iyo dowladda Soomaaliya. Waxa uu hoosta ka xarriiqay in ka qaybgalka Masar ee AUSSOM uu door muhiim ah ka ciyaari doono la dagaallanka argagixisada, horumarinta nabadda Soomaaliya, iyo kor u qaadidda xasilloonida guud ahaan gobolka.
Intii ay ku sugnaayeen Soomaaliya muddo toddobaad ah, saraakiisha Masar waxay booqdeen dhowr goobood oo ay ka mid yihiin Jowhar, Balcad, Mahaday, Buurane, iyo saldhigga Balli-doogle, meelahaas oo kamid noqon doona goobaha ay sida gaarka u sugi doonaan amnigooda ciidamada Masar.