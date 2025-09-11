Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari, Mudane Cabdulqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye, ayaa caawa xarunta Madaxtooyada ku qaabilay Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdille, iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay, kuwaas oo booqasho shaqo ku jooga magaalada Laascaanood. Kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galay Wasiirka Gargaarka ee Maamulka Waqooyi Bari.
Kulankan ayaa lagu gorfeeyay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo wada shaqaynta ku aaddan arrimaha bini’aadantinimada, gargaarka degdegga ah iyo qorshayaasha horumarinta bulshada. Madaxweynaha Waqooyi Bari ayaa si diirran u soo dhoweeyay weftiga, isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in si dhow loo wada shaqeeyo si loo dardargeliyo adeegyada bulshada iyo taageerada shacabka.
Dhankiisa, Guddoomiyaha SoDMA ayaa tilmaamay in hay’addu ay ka go’an tahay inay xoogga saarto horumarinta nidaamka maaraynta masiibooyinka iyo wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah. Sidoo kale, Wasiirka Gargaarku wuxuu caddeeyay in maamulku diyaar u yahay inuu ka qayb qaato hirgelinta qorshayaal wax ku ool ah oo wax tar u leh bulshada deegaanka.
Ugu dambeyn, wafdiga uu hoggaaminayay Guddoomiyaha SoDMA, Mudane Maxamuud Macallin Cabdille, ayaa ku booqday hoyga Guddoomiyaha Baarlamaanka Waqooyi Bari, Dr. Aadan Cabdullaahi Aw-Xasan, iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulka Waqooyi Bari, Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jabriil, halkaas oo ay kaga wada hadleen sidii loo sii adkeyn lahaa iskaashiga iyo wada shaqaynta dhanka gurmadka iyo adeegyada bulshada.
Hay’adda SoDMA waxay mar kale adkaynaysaa in mudnaanta koowaad ay siinayso taageerada shacabka iyo dhismaha hannaan wax ku ool ah oo wax looga qaban karo masiibooyinka iyo xaaladaha degdegga ah ee ku soo wajahan bulshada Soomaaliyeed.