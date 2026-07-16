Madaxweynaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta, ahna Madaxweyne Ku-xigeenka CECAFA, Mudane Cali Cabdi Maxamed, ayaa caawa kulan miro-dhal ah la yeeshay Madaxweynaha FIFA, Gianni Infantino.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya FIFA iyo Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta, iyadoo si gaar ah looga wada hadlay horumarinta kubadda cagta Soomaaliya, taageerada barnaamijyada horumarineed ee FIFA, kobcinta ciyaaraha da’yarta, horumarinta kaabeyaasha kubadda cagta, iyo sidii loo sii dardargelin lahaa koboca ciyaaraha dalka
Sidoo kale, Madaxweyne Cali Cabdi Maxamed iyo madaxda kale ee xiriirrada kubadda cagta Afrika ayaa sawir wadajir ah la galay Madaxweynaha FIFA, iyadoo ay yeesheen wada-sheekeysi iyo is-xogwareysi ku saabsan horumarinta kubadda cagta iyo ballaarinta fursadaha ay FIFA u abuureyso dalalka xubnaha ka ah.