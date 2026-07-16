Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Jamhuuriyadda Jabuuti u qaabilsan Soomaaliya Mudane, Col, Cusmaan Dubad Sugulle iyo Taliyaha Ciidanka Boliiska Dowladda Jabuuti Mudane Col, Cabdiraxmaan Cali Kaahin, oo soo booqday dalkeenna Soomaaliya.
Kulanka ayaa daarnaa salaan Iyo booqasho uu Taliyaha Boliiska Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Jabuuti ugu yimid Ra’iisul Wasaaraha dalka Mudane Xamsa Cabdi Barre isaga oo uu wehelinayo Safiirka Dowladda Jabuuti Mudane Cusmaan Dubad Sugulle, iyada oo masuuliyiintu ay ka wada hadleen iskaashiga labada dowladood ee walaalaha ah iyo shacab Soomaaliya iyo Jabuuti.
Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa uga mahadceliyay booqashadooda ay ugu yimaadeen, isaga oo xusay in xiriirka Soomaaliya ibo Jabuuti uu ku salaysan yatay walaalnimo iyo is garabsi buuxa oo dhinacyo badan leh.
Safiirka ayaa dhankiisa ku ammaanay Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre, sida ay uga go’antahay xoojinta xiriirka walaalnimo ee Soomaaliya iyo Jabuuti, iyo dadaalka ay Xukuumadda DanQaran ku bixisay dhismaaha iskaashi ku salaysan danaha labada dal.