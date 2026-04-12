RADIO MUQDISHO:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo ay wehliyaan Wasiirka Gaashaandhigga, Mudane Axmed Macallin Fiqi, iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sarreeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud, ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha xarunta hay’adda daryeelka agoonta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Hay’addan ayaa door muhiim ah ka qaadan doonta daryeelka iyo korinta ubadka ay ka tageen halyeeyadii naftooda u huray difaaca dalka, waxaana dhawaan meelmariyay Golaha Wasiirrada kaddib soo jeedintii Wasaaradda Gaashaandhigga.
Dhismaha hay’addan ayaa ah tallaabo muujinaysa sida ay dowladda uga go’an tahay ilaalinta xuquuqda iyo mustaqbalka carruurta agoonta ciidanka, si ay u helaan waxbarasho, daryeel iyo nolol sharaf leh.
Dhagax-dhigga xaruntan ayaa kusoo beegmay 12-ka Abriil, oo ah sanad-guurada 66-aad ee aasaaska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, taas oo xambaarsan qiime qaran oo weyn, isla markaana xusuusinaysa halganka iyo naf-hurnimada ciidanka Soomaaliyeed.