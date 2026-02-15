RADIO MUQDISHO:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in doorashadii Qof iyo Codka ee ka dhacday Muqdisho bishii Diseembar sanadkii tagay ee 2025, ay ahayd guul taariikhi ah oo muujinaysa horumarka dimuqraadiyadeed ee dalka.
Madaxweynaha ayaa xusay in hadda si dardar leh loosii wado u diyaar-garowga wejiga labaad ee doorashooyinka, si loo gaarsiiyo dhammaan caasimadaha dowlad-goboleedyada dalka, loona xoojiyo dowlad-dhiska iyo dimuqraadiyeynta Soomaaliya.
Tallaabadan ayaa astaan u ah dadaalka joogtada ah ee dowladda Federaalka Soomaaliya ugu jirto hirgelinta hannaan doorasho oo hufan, cadaalad ah, isla markaana ay shacabka si toos ah uga qayb qaataan.