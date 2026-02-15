RADIO MUQDISHO(KOONFUR AFRIKA):-Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya Dalka Koonfur Afrika, Mudane Maxamad Sheekh Isxaaq, ayaa kulan ballaaran oo is-xogwaraysi iyo wada-tashi ah la qaatay qeybo kamid h Culimada Soomaaliyeed, Odayaal Dhaqan iyo qaar kamid ah Imaamyada Masaajida magaalada Cape Town.
Kulanka oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ujeedadiisu aheyd in la xoojiyo xiriirka iyo wada-shaqeynta u dhaxeysa Safaaradda iyo Jaaliyadda, isla markaana si toos ah looga dhageysto cabashooyinka iyo baahiyaha ay qabaan.
Safiirka ayaa sidoo kale ku boorriyay Jaaliyadda inay muujiyaan midnimo, wadajir iyo is-kaashi, si ay u xoojiyaan sumcadda iyo doorka ay ku leeyihiin bulshada ay la nool yihiin, isla markaana ay ula shaqeeyaan safaaradda si wadajir ah.