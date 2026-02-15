RADIO MUQDISHO(AFGOOYE):-Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee XFS, Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa maanta kormeer ku tegay qaar ka mid ah beeraha degmada Afgooye ee gobolka Sh/Hoose, halkaas oo xaalad biyo la’aan ah ay ka jirto, kadib markii uu guray Wabiga Shabeelle.
Wasiirka ayaa la kulmay beeralayda deegaanka, isagoo si dhow u dhagaystay caqabadaha ka taagan waraabka iyo saameynta ay biyo la’aantu ku yeelatay wax soo saarka dalagyada, beeralayda ayaa Wasiirka la wadaagtay cabashooyin la xiriira yaraanta biyaha iyo dayaca kanaalada waraabka oo hagaajin u baahan, si wax soo saarkii loo baahnaa ay ugu guuleystaan.
Intii uu kormeerka ku jiray, Wasiir Maareeye ayaa bulshada beeraleeyda ah u sheegay in Wasaaraddu ay qaadi doonto tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xallinayo dhibaatada biyo la’aanta, isla markaana la xoojin doono dadaalada lagu horumarinayo nidaamyada waraabka iyo kobcinta wax soo saarka beeraha dalka.