RADIO MUQDISHO(ALGERIA):-Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Asad Cismaan Cabdullaahi iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar shaqo ku jooga Dalka Algeria ayaa kullan la qaatay Agaasimaha guud ee Amniga Qaranka ee dalkaas Cali Badaawi .
Kulanka ayaa looga hadlay la dagaallanka dambiyada abaabulan ee xuduudaha ka tallaaba, iskaashiga tababarada gaarka ah iyo dhisidda Aqoonta Ciidamada, la dagaallanka dambiyada internetka, baarista dambiyada iyadoo loo marayo dhinaca Sayniska iyo farsamada.