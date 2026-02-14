Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa kulan miro dhal ah la yeeshay Wasiirka Dowladda Kenya u qaabilsan Arrimaha Bulshada Bariga Afrika (EAC) iyo Horumarinta Gobolka, Marwo Beatrice Askul Moe, intii uu socday Bandhigga Toddobaadka Ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaa si qoto dheer looga hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga gobolka, fududeynta ganacsiga labada dal iyo xoojinta xiriirrada waaxyaha gaarka loo leeyahay, iyadoo sidoo kale la falanqeeyay fursadaha horumarineed iyo iskaashiga wadajirka ah ee labada dhinac
Kulankan wuxuu caddeyn u yahay go’aanka labada dal ee ku aaddan iskaashi heer sare iyo horumar waara oo gobolka.