Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, ehellada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Marxuum Maxamed Faarax Jiis oo ka mid ahaa haldoorka ganacsatada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Marxuumku uu door muuqda ka soo qaatay dadaalladii lagu xoojinayay nabadda, dib u dhiska dowladnimada iyo horumarinta dhaqaalaha dalka, isaga oo ku suntanaa waddaniyad, karti iyo dadaal joogto ah oo uu ugu soo adeegayay bulshada Soomaaliyeed.
“Waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskiisa uga tacsiyeynaa geerida naxdinta leh ee ku timid, Alle ha u naxariistee Ganacsade Maxamed Faarax Jiis oo kamid ahaa hal doorka waddaniyiinta ah ee dhaqaalahooda u huray nabadeynta, dib-u-dhiska dalka, isku-keenidda bulshada kala irdhowday iyo xoojinta dowladnimada Soomaaliyeed.”
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Alle u weydiiyay marxuumka in uu hoygiisa ka dhigo Jannatul Firdowsa, samir iyo iimaanna ka siiyo qoyskii, eheladii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ka geeriyooday.