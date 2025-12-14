RADIO MUQDISHO:-Madaxweynaha Jamhuuridda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u qaatay Kaarka codbixinta ee Dooraahada Golaha Deegaanka ee Degmooyinka Gobka Babaadir.
“Waa fursad taariikhi ah in 57 sanno ka dib ay shacabka Soomaaliyeed fursad u heli doonaan inay si toos ah u doortaan dadka ku matali doona Golaha Deegaanka. In dadka Soomaaliyeed ay si xor ah oo toos ah wax u doortaan ma ahan ajande gaar ah ee waa waajib dastuuri ah oo ay Dowladdu fulinayso,” ayuu yiri madaxaeynaha.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay jirtay maalin isaga iyo rag badan oo saaxiibadiisa oo siyaaaiyiin ah dadka Soomaaliyeed inta soo hor istaagaan ay balan qaadeen in mas’uuliyiinta ka talinaya aayahooda iyo mustaqbalkooda ay gacantooda ku dooran doonaan oo iyagu go’aan ka gaari doonaan.
Ugu dambeyn, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Ballan-qaadkaas uu maalintaas sameeyay ayay tani u tahay tallaabadii u horeysay ee xaqiijinaysay.