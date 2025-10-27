Wajiga koowaad ee mashruuc cuno qeybin ah oo socon doona muddo saddex bilood ah ayaa laga bilaabay degmooyinka Jalalaqsi iyo Balcad, kuwaas oo ka tirsan Maamul Goboleedka Hirshabeelle.
Inta lagu guda jiro wajigan hore, waxaa ka faa’iideystay 7,505 qoys oo ku nool labada degmo.
Mashruucan waxaa si wadajir ah u hirgelinaya Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA) iyo African Risk Capacity (ARC), kuwaas oo iska kaashanaya sidii gargaarka beni’aadaanimo loo gaarsiin lahaa dadka u baahan waqtiga ugu habboon.
