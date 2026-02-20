Waxaa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ka socda bixinta mucaawinooyin loogu talagalay dadka taagta daran iyo kuwa barakacayaasha ah ee ka soo cararay abaaraha ba’an ee ka jira gudaha dalka.
Dowladda Sooaaliya,qaar kamid ah dalalka carabta, Hey’adaha samofalka iyo bulshada Soomaaliyeed ayaa bilaabay in ay taakuleeyaan dadka la ildaran dhibaaatooyinka ee ku soo jabay caasimadda dalka iyo deegaanada kale ee ay ka maamulaan dowlad goboleedyada.
Maalinimadii shalay Hay’adda Qadar Charity ayaa magaalada Muqdisho ka daahfurtay mashruuc ballaaran oo deeq gargaar ah lagu gaarsiinaayo ilaa 6 kun oo qoys oo danyar ah,kuwaas oo ay ku jiraan dad barakacayaal ah oo ay saameeyeen abaaraha ba’an ee dalka ka jira.
Sidoo kale maamulka Somali Action Network ayaa raashin u qeybiyay qoysas ka soo barakacay abaaraha oo ku sugan duleedka magaalaa Muqdisho,halka Hay’adda SSWC ay iyaduna lacago maalgelin iyo gargaar raashin ah gaarsiiseen haweenka leh ganacsiyada yaryar iyo kuwa dantayar ee degmada Hodan.
Dhinaca kale, dadka xoola dhaqatada ah ee wajahaya abaaraha ka jira gobolada dhexe,gaar ahaan deegaanada dhaca Magaalada Cadaado ayaa helay deeq biyo dhaamin ah oo lagu diirsaday.