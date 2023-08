Wasiir Ku-xigeenka howlaha Guud, Dib u dhiska iyo Guriyeynta Galmudug Khalid Cabdi Yuusuf oo uu wehliyo Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arimaha gudaha Galmudug Cumar Maxamed Diiriye iyo Agaasimaha guud ee Wasaaradda Amniga Galmudug Cabdullahi Mxamuud Barre ayaa maanta dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo saldhigga booliiska Degmada Xarardheere ee gobalka Mudug

Mashruucan oo ay fulinayaan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad gobaleedka Galmudug, isla markaana ay maalgalinayaan Midowga Yurub ayaa maanta si rasmi ah waxaa looga dhagax dhigay degmada Xarardheere oo ka mid ah degmooyinka dhibaatooyinka ay ku hayeen kooxaha khawaarijta Al-Shabaab oo ugu dambeyn lagala wareegay khawaarijta.

Guddoomiiyaha degmada Xarardheere ayaa ka mahad celiyay hirgelinta mashruucan.

Qaar ka mid ah odayaasha degmada Xarardheere oo madasha ka hadlay ahmiyadda dhismaha saldhigu u leeyahay amniga degmada.

Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arrimaha gudaha Galmudug Cumar Maxamed Diiriye ayaa ku dheeraaday ka hadalka baahida loo qabo in saldhig caalami ah laga yagleelo degmada Xarardheere iyo faa’iidada ku jirta

Wasiir Ku-xigeenka Howlaha Guud, Dib u dhiska Iyo Guriyeynta Dowlad Goboleedka Galmudug mudane Khaalid Cabdi Yuusuf ayaa sheegay in uu noqanayo saldhig caalami ah, isla markaana burburkii kadib laga yagleelo degmada Xarardheere oo uu tilmaamay in shacabkii halkaasi ku noolaan jiray ay dib ugu soo laabanayaan ayna ka reysteen dhibaatadii khawaarijtu ay ku heysay in ka badan 15 sano haatana ay ku haminayaan nolal iyo horumar ka badalan tii hore