Maamulka Degmada Buuhoodle,saraakiisha boliiska,kuwa daraawiishta iyo odayaasha dhaqanka ayaa yeeshay kulan looga hadlaayay xaaladda amni ee degmadaasi iyo qaabka loo wajihi karo la-dagaalanka maandooriyaasha oo maalmahaam ku soo batay magaaadaasi.
Kulankaasi waxaa mudadii uu socsay la isla meel dhigay in dhinacyada ay khuseyso hoggaaminta bulshada ay meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka muqaaadaraadka,isla markaana la qabto oo maxkamad la soo taago cid kasta oo lagu helo ka ganacsi iyo cabiddamaandooriyaasha.
Dhinaca kale,saraakiisha ciidamada boliiska iyo kuwa daraawiisha ee u xilsaaran amniga ayaa la isku raacay in ay u howlgalaan soo qabqabashada kooxaha caadeystay ka ganacsiga khamrada iyo xashiishka.
Maalmahaan waxaa degmada Buuhodle ku soo badanaya dadka isticmaala maandooriyasha loo yaqaanno khamrada iyo xashiishka,kuwaas oo fara ba’an ku haaya bulshada ku dhaqan halkaasi.