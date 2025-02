1- Saameynta iyo Hoggaaminta:

Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika (AUC) wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa qaabeynta ajendaha iyo mudnaanta Midowga Afrika (AU). Qabashada jagadan, waxay Jabuuti saameyn ku yeelaneysaa siyaasadaha qaaradaha (continental policies), hindisayaasha (initiatives), hababka go’aan qaadashada (decision-making processes), iyo kor u qaadidda doorka hoggaamineed ay Jabuuti ku leedahay qaarada Afrika.

2- Matalaadda Africa iyo Caalamka:

Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika (AUC) waxa uu ururka Midowga Afrika ku matalaa fagaarayaasha caalamiga ah, maadaama uu gudoomiyaha ka soo jeedo Jabuuti, waxaana kor u kacaya mawqifka diblomaasiyadeed ee Jabuuti, taasi oo xoojineysa codka Jabuuti ee arrimaha Africa iyo caalamka.

3- Faa’iidooyinka Dhaqaale iyo Horumarineed:

Guddoomiyuhu waxa uu hagi karaa barnaamijyada Midowga Africa iyo maalgelinta mashaariicda la jaan qaadaya danaha dalkiisa, kuwaasi oo Jabuuti u soo jiidaya indhaha maalgashiyo cusub, gargaar horumarineed, iyo iskaashi waxtar u leh wadanka Jabuuti.

4- Xallinta Khilaafaadka iyo Nabad-dhisidda:

Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika (AUC) wuxuu inta badan ka qayb qaataa dhexdhexaadinta khilaafaadka iyo horumarinta nabadda iyo amniga guud ahaan qaaradda Africa. Maadaama ay Jabuuti jagadaan qabatay waxa ay door muhiim ah ka ciyaari kartaa xallinta khilaafaadka iyo kobcinta xasilloonida qaarada Africa iyo caalamka, taasi oo saameyn togan ku yeelaneysa ammaanka Jabuuti iyo saameynteeda caalamka.

5- Awoodda Jilicsan iyo Sharafta wadanka (Soft Power and the Prestige of the country):

Ku guuleysiga kursiga guddoomiyaha guddiga midowga Africa waxay kor u qaadaysaa awoodda jilicsan ee Jabuuti, waxayna kor u sii qaadeysaa sumcadda Jabuuti ee guud ahaan Afrika iyo dunida inteeda kale. Guusha shalay waxay muujinaysaa in Jabuuti lagu kalsoon yahay oo ay ixtiraamaan dowladaha kale ee xubnaha ka ah midowga Africa.

6- Xiriirada iyo Isbahaysiyada:

Guddoomiyuhu waxa uu si joogto ah ula falgalaa madaxda qaaradda Africa, taasi oo Jabuuti siinaysa fursad ay ku dhisato xiriir diblomaasiyadeed iyo isbaheysi adag oo u horseedaya in ay kordhiso iskaashiga iyo taageerada ay qaarada Africa ku dhexleedahay.

7- Horumarinta Danaha Qaranka Jabuuti:

Gudoomiyuhu wuxuu mudnaan siin karaa arrimaha la jaan qaadaya danaha qaran ee dalkiisa Jabuuti, sida horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, heshiisyada ganacsiga, iyo isdhexgalka gobolka, isaga oo hubinaaya in danaha Jabuuti leedahay ay helaan feejignaan iyo in dhaqaale loo helo haddii loo baahdo.

8- Astaanta Pan-Afrika:

Qabashada Jabuuti ee guddoomiyenimada guddiga midowga Africa waxay muujinaysaa sida ay Jabuuti uga go’an tahay Pan-Africanism iyo midnimada qaaradda, taasoo dhiirigelin karta taageerada gudaha wadankiisa iyo guud ahaan qaarada Africa uu ku leeyahay hoggaanka dalka D’jabuuti.

Isku soo wada duuboo, ku guuleysiga kursiga guddoomiyaha guddiga midowga Africa ee Mohamud Ali Yusuf waxay siineysaa Jabuuti fursad ay ku qaabeyn karto mustaqbalka qaarada Afrika, si ay kor ugu qaado saameynteeda Africa, una horumariso danaheeda qaran.

Hambalyo Hiil Walaal.

Ugu dambeyn waxaannu leenahay Hambalyo Gudoomiyaha Cusub ee Ururka Midawga Afrika(AU) Md.Maxamud Cali Yusuf oo ah Wasiirka Arrimaha Dibadda Jamhuuriyadda Jabuuti.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray Gudoomiyaha cusub ee Midowga Afrika oo shalay loo doortay Maxamuud Cali Yuusuf Wasiirkii Arrimaha Dibada ee Jabuuti.

Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u rajeeyay Guddoomiyaha cusub inuu wax badan ka qabto arrimaha muhiimka ah ee horyaala, isagoo sidoo kale bogaadiyay Guddoomiyihii hore Muuse Faki Maxamed.

Hogaaminta Fulinta ee Midowga Africa waxaa loo doortay labo Dal oo ka tirsan Ururka Jaamacada Carabta, waxayna kala yihiin:-

Gudoomiyaha Fulinta Mudane Mohamoud Ali Yusuf(DJIBOUTI). Gudoomiye Kuxigeenka Fulinta Marwo Selma Malika (Algeria).

Hamblayo Hamblayo Hamblayo.