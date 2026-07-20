Munaasabad lagu taageerayay Musharraxa Hoggaamiyaha Galmudug ee Xisbiga JSP, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb, caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug.
Munaasabadda waxaa ka qeyb galay xubno ka tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, wasiirro heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed, masuuliyiinta Galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Masuuliyiintii madasha ka hadlay ayaa bogaadiyay sida shacabka Galmudug ugu diyaar garoobeen doorashada qof iyo codka ah, iyagoo ku baaqay in shacabka ay si ballaaran uga qeyb qaataan codbixinta, isla markaana aysan ka baaqan maalinta doorashada.