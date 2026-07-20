Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa xalay la kulantay jawi ciyaareed oo gaar ah, iyadoo kumannaan shacab ah ay goobo kala duwan oo magaalada ah si wadajir ah ugu daawadeen ciyaartii kama dambaysta ahayd ee Koobka Adduunka.
Dhallinyaro, qoysas iyo taageerayaal kubadda cagta ah ayaa isugu soo baxay goobihii lagu baahinayey ciyaarta, iyagoo muujinayey xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan kulanka ugu weyn kubadda cagta adduunka. Sacabka, farxadda iyo falcelinta taageerayaasha ayaa hareeyey goobihii daawashada.
Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale ka qaybgalay daawashada ciyaarta dhexmartay xulalka Spain iyo Argentina, iyagoo shacabka kula wadaagay daqiiqadaha xiisaha lahaa ee kulanka kama dambaysta ah.
Maamulka degmooyinka caasimadda iyo hay’adaha amniga ayaa door ka qaatay in shacabka ay si nabad ah ugu raaxaystaan daawashada ciyaarta, iyadoo la sameeyey qabanqaabooyin lagu xaqiijinayo amniga iyo kala dambeynta.
Daawashada wadajirka ah ee ciyaarta ayaa noqotay fursad ay bulshada Muqdisho ku muujiso midnimada, isdhexgalka iyo jacaylka ay u qabaan kubadda cagta, taas oo ah ciyaar malaayiin qof oo dunida ku nool ay ku mideyso.
Xalay Muqdisho waxay ahayd meel ay ka muuqatay farxad, xiiso iyo dabaaldeg ciyaareed, iyadoo shacabka caasimaddu ay si weyn ula socdeen daqiiqad kasta oo ka mid ah kulankii kama dambaysta ahaa ee Koobka Adduunka.
Qoraaga:Fardowso Xasan Nuur