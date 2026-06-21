RADIO MUQDISHO:-Munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo loogu magac daray “Mahadsanid Madaxweyne” oo ka dhacday magaalada Muqdisho, ayaa lagu muujiyay taageerada iyo mahadcelinta shacabka, iyadoo ka qeybgalayaashu ay bogaadiyeen dadaallada dowladda ee ku aaddan dib u dejinta iyo sharciyeynta dhulka.
Shacabka Muqdisho ayaa Dowladda Federaalka uga mahadceliyay dib u dejinta loo sameeyey, kadib markii si rasmi ah loo sharciyeeyey dhulkii dowladda ee ay deegaameysteen, arrintaas oo gacan ka geysaneysa sugnaanta lahaanshaha dhulka, horumarinta adeegyada bulshada iyo bilicda caasimadda.
Sidoo kale, maamulka Gobolka Banaadir iyo madaxda Qaranka ayaa shacabka ku ammaanay taageerada iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin dowladda, iyagoo xusay in iskaashiga bulshada iyo dowladda uu laf-dhabar u yahay horumarka iyo xasilloonida dalka.