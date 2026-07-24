Wafdi uu Hoggaaninayo Musharraxa Hoggaamiyaha Galmudug ee Urur Siyaasadeedka JSP Mudane Liibaan Axmed Xasan ayaa socdaal ku maraya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud, iyaga oo dadka shacabka ah weydiisanaya inay codkooda siiyaan, kana qeybtaan doorashada qof iyo codka ah.
Wafdiga waxaa kamid ah Wasiiro ka tirsan XFS, Xildhibaano, Madaxda Urur Siyaasadeedka JSP iyo Masuuliyiin ka tirsan Galmudug, Liiban Axmed Xasan Musharrax Hoogaamiyaha Galmudug ayaa isaga oo lahadlay shacabka Deegaanka Qaydaro ee Gobolka Mudug waxaa uu sheegay in Khaawijta laga xoreyn doono deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan ee Galmudug.