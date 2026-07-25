RADIO MUQDISHO:-Afar sarkaal oo ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa si rasmi ah uga qalinjabiyay Akadeemiyadda Maamulka ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Ruushka, iyagoo ku guuleystay shahaadada Heerka Labaad ee Jaamacadda (Master Degree).
Saraakiishan ayaa takhasus gaar ah ku soo bartay Maamulka Guud iyo Qorshaynta Istaraatiijiga ah, kuwaas oo ka mid ah culuumta muhiimka u ah horumarinta hoggaaminta, maamulka hay’adaha amniga, iyo kor u qaadidda tayada adeegyada ay bixiyaan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Qalin-jebintan ayaa loo arkaa guul weyn oo dhinaca tacliinta iyo dhismaha awoodda ciidamada ah. Sidoo kale, waxay xambaarsan tahay muhiimad taariikhi ah, maadaama ay tahay markii ugu horreysay muddo ku dhow 40 sano oo saraakiil Soomaaliyeed ay ka qalinjebiyaan akadeemiyad ku taalla Ruushka.