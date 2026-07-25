RADIO MUQDISHO:-Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay tababar ku saabsan doorka haweenka ee geeddi-socodka nabad-dhiska Soomaaliya, kaas oo ay ka qayb galayaan wakiillo ka socda ururrada bulshada rayidka ah, masuuliyiin ka tirsan hay’adaha dowladda, culumaa’udiin iyo odayaal dhaqan.
Tababarkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah, ayaa diiradda lagu saarayaa sidii kor loogu qaadi lahaa ka qaybgalka haweenka ee dadaallada nabad-dhiska, xalinta khilaafaadka iyo geeddi-socodyada lagu xoojinayo nabadda waarta ee Soomaaliya.
Inta uu tababarku socdo, ka qaybgalayaashu waxay isweydaarsan doonaan khibrado iyo habab lagu xoojin karo kaalinta haweenka ee nabad-dhiska iyo horumarinta bulshada. Tababarkan ayaa qayb ka ah Mashruuca Dhisidda Adkeysiga Dhaqaale ee Haweenka iyo Nabad-dhiska (BWERSP), kaas oo laga hirgelinayo qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah Urur-goboleedka IGAD.
Mashruucan waxaa maalgelinaya Bangiga Horumarinta Afrika, halka qabanqaabada tababarkana ay iska kaashadeen Xafiiska IGAD ee Soomaaliya iyo Wasaaradda Qoyska, Horumarinta iyo Xuquuqul Insaanka Soomaaliya.
Mashruuca ayaa ujeeddadiisu tahay xoojinta awoodda haweenka iyo taageeridda dadaallada lagu dhisayo nabad waarta iyo horumar loo dhan yahay.