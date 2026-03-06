Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa Hay’adda King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSRelief) oo ku guulaysatay qaliin casri ah oo lagu kala saaray mataano Soomaaliyeed oo isku dhaganaa (conjoined twins), kuwaas oo hore loogu qaaday Saudi Arabia kadib codsi rasmi ah oo ka yimid Wasaaradda Caafimaadka.
Mataanahan ayaa safarkooda daaweynta waxaa hore u sagootiyay Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadam, iyadoo dadaal wadajir ah oo u dhexeeya labada dal uu suurta-geliyay qaliinkan muhiimka ah ee badbaadinta nolosha carruurtan.
Wasaaraddu waxay mahad gaar ah u jeedinaysaa Dr. Abdalla Al-Rabeeah, Kormeeraha Guud ee King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, oo hormuud u ahaa kooxda caafimaad ee fulisay qaliinkan taariikhiga ah, iyo dhammaan bahda caafimaadka ee dadaalka weyn gelisay badbaadinta nolosha carruurtan Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn, Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XFS waxay si qoto dheer ugu mahadcelinaysaa Dowladda iyo shacabka Boqortooyada Sacuudiga, gaar ahaan Hoggaanka Boqortooyada ee uu ugu horreeyo King Salman bin Abdulaziz Al Saud, taageerada joogtada ah ee ay siiyaan shacabka Soomaaliyeed. Tallaabadan bani’aadantinimo waxay mar kale muujinaysaa xiriirka walaaltinimo, iskaashiga caafimaad, iyo garab istaagga joogtada ah ee ka dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya, gaar ahaan dhinacyada daryeelka caafimaadka iyo gargaarka bini’aadantinimo.