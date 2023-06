Afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, uu ku booriyay Israa’iil, inay ka noqoto waxa uu ku tilmaamay go’aannada qallafsan ee ku saabsan hawlaha degaameenta dhulka Daanta Galbeed ee reer Falastiin.

Antonio Guterres, ayaa sheegay in in howlaha degaamaynta ee ay waddo Israa’iil, ay tahay xadgudub bareer ah oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah, ayna caqabad weyn ku tahay in la gaaro xal dhab ah iyo nabad waarta oo dhameystiran.

Sida ay qortay Wakaaladda wararka ee Reuters, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, ayaa yiri: “Dhul Balaarsiga iyo degameeynta, sharci darrada ah waxay horseed u tahay xiisaddaha iyo rabshadaha si kordhaya ee ka dhex taagan Falastiin iyo Isra’iil”.

Go’aankan ka soo baxay Isra’iil, ayaa waxaa si wada jir ah ugu soo horjeestay Maraykanka, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay.