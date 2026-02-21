RADIO MUQDISHO:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xamse Cabdi Barre, ayaa ka warbixiyay natiijooyin la taaban karo oo laga gaaray horumarinta waxbarashada dalka, isaga oo sheegay in isbeddel dhab ah lagu sameeyay nidaamka waxbarashada muddo ka yar 45 bilood
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in waxbarashada tayadeeda sare loo qaadayo ay ahayd hadaf qaran oo saldhig u ah horumarka, sharafka iyo mustaqbalka dalka, Wuxuu tilmaamay in ballanqaadyadii hore loo beddelay waxqabad muuqda iyo natiijooyin la taaban karo.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay in markii ay xafiiska la wareegeen ay jireen 900 macalin oo keliya oo ku diiwaangashanaa shaqaalaha dowladda ee mushaariga ah, halka wax ka yar afar carruur ah midkood uu dugsi dhiganayay, Wuxuu caddeeyay in xaaladdaasi si weyn isu beddeshay hadda.
Muddo laba sano ku dhow, ayuu sheegay in la shaqaaleysiiyay 6,000 macalin oo leh tababar ku filan, kuwaas oo loo kala diray guud ahaan dalka, laga bilaabo magaalooyinka waaweyn ilaa tuulooyinka fogfog, Tirada macallimiinta ayaa la qorsheynayaa in dhawaan la gaarsiiyo 10,000, halka bartilmaameedku yahay 12,000 dhammaadka sannadka 2026.
Sidoo kale, markii ugu horreysay taariikhda dhow, mushaarka macallimiinta ayaa gebi ahaanba laga bixiyaa dakhliga gudaha ee dowladda, arrintaas oo uu ku tilmaamay mid ka tarjumeysa isku filnaansho iyo maalgashi qaran oo lagu dhisayo mustaqbalka dalka.
Dhanka tacliinta sare, ku dhowaad 250,000 Arday oo qalinjabisay iyo 200,000 Arday oo hadda waxbarashada ku jira ayaa ka diiwaangashan nidaamka tacliinta sare, Tirada Ardayda u fariisatay imtixaanka dugsiyada sare ayaa kor uga kacday 7,000 ilaa 39,000 Arday, iyadoo markii ugu horreysay muddo 30 sano ah imtixaan qaran lagu qabtay magaalada Laascaanood.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa qiray in dalka uu weli u baahan yahay ku dhowaad 120,000 macalin si loo daboolo baahida waxbarasho ee carruurta Soomaaliyeed, balse wuxuu adkeeyay in la xaqiijiyay in isbeddel dhab ah la sameyn karo, nidaamyadana dib loo dhisi karo.
Ugu dambeyn, Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dowladda ay ka go’an tahay in ilmo kasta oo Soomaaliyeed, meel kasta oo uu joogo, uu helo fursad waxbarasho oo tayo leh, si loo xaqiijiyo qaran dib u soo kabtay oo mustaqbalkiisa si kalsooni leh u hoggaaminaya.