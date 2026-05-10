RADIO MUQDISHO:- Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta shir guddoomiyay kulan laba geesood ah oo u dhexeeyey Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Safiirrada dalalka Midowga Yurub ee Soomaaliya taageera.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga, dhammaystirka dastuurka dalka, doorashooyinka tooska ah ee ka socda dalka iyo horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo dib u habeynta dowladnimada.
Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka ayaa sheegay in qeybo kamid ah dalka maanta looga dareeray doorashooyin toos ah oo isku sidkan, kuwaas oo shacabka reer Koonfur Galbeed ay ku dooranayaan hoggaankooda, taas oo muujinaysa horumarka ay Soomaaliya ka sameyneyso dimuqraadiyeynta iyo xaqiijinta hannaan doorasho oo loo dhan yahay.
Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa sidoo kale uga mahadceliyay Midowga Yurub taageerada joogtada ah ee ay siiyaan Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amniga, dowlad-dhiska, horumarinta dhaqaalaha, iyo geeddi-socodka dimuqraadiyadda.