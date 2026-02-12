Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa kulan la qaatay wafdi sare oo ka socday Boqortooyada Ingiriiska oo ay hoggaaminaysay Wasiiru-dowlaha Arrimaha Horumarinta iyo Afrika Marwo Jenny Chapman.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xaaladda abaarta dalka ka jirta iyo sidii gurmad loo gaarsiin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee ay abaartu saamaysay.
Mudane Saalax, ayaa wafdiga uga warbixyey guulaha muuqda ee Soomaaliya ay ka xaqiijisay dowlad-dhiska, ammaanka iyo geeddi-socodka dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka laga hirgaliyay qeybo kamid ah dalka..
Dhankeeda, Wasiiru-dowlaha Arrimaha Horumarinta iyo Afrika ee Boqortooyada Ingiriiska Marwo Jenny Chapman, ayaa sheegtay sida ay uga go’antahay taageerada shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed, iyaga oo qiray guulaha iyo horumarka ay ku tallaabsatay Xukuumadda Soomaaliya.