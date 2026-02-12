Maanta waxaa si rasmi ah looga daahfuray Magaaladda Nairobi Bandhigga Todobaadka Ganacsiga Soomaaliya-Kenya iyo Qurbajoogta (Somalia-Kenya and Diaspora Trade Week), kaas oo lagu soo bandhigayo fursadaha maalgashi iyo ganacsi ee ka jira labada dal.
Bandhiga ganacsiga labada dal ayaa ah tallaabo muhiim ah oo lagu hormarinayo ganacsiga, lagu xoojinayo iskaashiga maalgashiga, isla markaana lagu qotominayo isdhexgalka ganacsiga ee gobolka Bariga Afrika.
Munaasabadda furitaanka waxaa furay , Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya Danjire Gamal Maxamed Xassan iyo Wasiirka Golaha Wasiirrada Kenya u qaabilsan Bulshada Bariga Afrika (EAC), ASALs, iyo Horumarinta Gobollada, Marwo Beatrice Askul Moe.
Toddobaadka Ganacsiga wuxuu ka tarjumayaa koboca iskaashiga dhaqaale ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, iskaashi ku dhisan kalsooni, fursado wadaag ah, iyo isdhexgal goboleed.
Waxaa mahad gaar ah loo jeediyay Nation Media Group oo wada-martigeliyay hindisahan muhiimka ah iyagoo garab ka helaya Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya.
Waxaa xaflada daahfurka goob-joog ka ahaa Xildhibaan Yusuf Hassan oo ka tirsan deegaan doorashada Kamukunji, Mudane Geoffrey Odundo, Agaasimaha Guud ee Nation Media Group; Moe Shire, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Soomaaliya; Hussien Adan oo ka socday Waaxda Dowladda ee Maalgashiga iyo Ganacsiga dalka Kenya; Dr. Cali Xaaji Warsame Maareeye ku xigeenka Dekedda; iyo hoggaamiyeyaal badan oo la ixtiraamo oo ka kala socday dowladda iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay.