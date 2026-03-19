Waxa aan hambalyo ku aaddan munaasabadda barakaysan ee Ciidul Fidriga la wadaagayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Islaamka ah meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Waxaan Alle uga baryayaa in uu naga aqbalo soonkii, salaaddii, sadaqadii iyo dhammaan acmaashii wanaagsanaa ee aynu ku gudannay bishii barakaysnayd ee Ramadaan.
Munaasabaddan qiimaha badan ee Ciidul Fidriga waxa ay astaan u tahay farxad, walaaltinimo iyo isu naxariisasho. Waa maalin ay muslimiintu ku xoojiyaan xiriirka qaraabada, iscafinta iyo wadajirka bulshada, iyaga oo Alle uga mahadcelinaya nimcada Ramadaan iyo fursaddii cibaadada ee uu ina siiyay.
Si gaar ah waxaan u bogaadinayaa ciidamada Qaranka Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka, ilaalinta amniga iyo badbaadada shacabka. Sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa shaqaalaha dowladda, culimada iyo dhammaan qoysaska Soomaaliyeed, aniga oo u rajaynaya in ay ku ciidaan nabadqab, farxad iyo barwaaqo.
Ugu dambayn, waxaan ku baaqayaa in aynu sii xoojino midnimada, nabadgelyada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, isla markaana aynu garab istaagno walaalaheenna Soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha iyo duruufaha nololeed ee adag. Alle ha inaga yeelo kuwa isu naxariista, isu gurmada, dalkoodana u wada shaqeeya.