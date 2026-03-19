Taliyaha Ciidanka Dhulka ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa kormeer shaqo ugu tegay cutubyo ka tirsan ciidamada oo ku sugan deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellada Hoose.
Kormeerkan ayaa ujeedkiisu ahaa dhiirrigelinta iyo u kuurgelidda xaaladda ciidamada ku sugan furimaha hore, kuwaas oo howlgallo ka dhan ah kooxaha amni-darrada ka wada deegaannadaasi. Taliyaha ayaa ciidamada la wadaagay talooyin la xiriira adkeynta amniga, dardar-gelinta howlgallada, iyo ilaalinta shacabka ku nool goobaha la xoreeyay.
Intii uu ku sugnaa Gendershe, Taliyaha Ciidanka Dhulka wuxuu sidoo kale la kulmay saraakiisha hoggaamineysa cutubyada, isagoo ka dhageystay warbixinno ku saabsan xaaladda amni, guulaha la gaaray, iyo caqabadaha jira.
Kormeerkan ayaa qeyb ka ah dadaallada joogtada ah ee lagu xoojinayo howlgalada Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan gobolka Shabeellada Hoose, si loo sugo amniga loona xasiliyo deegaannada laga saaray kooxaha khatarta ku ah nabadgelyada.