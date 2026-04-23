Safiirka dawlada Soomaaliya u fadhiya dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya Mudane Mohamed Amin Sheikh Osman ayaa Maanta kulan mira dhal ah la qaatay xoghayaha Guud ee ururka raabidada Caalamka islaamka isla markaana ah Gudomiyaha Hay,ada Culumada muslimiinta Dr. Mohamed Al ciisa, kulankaas oo ka qabskomay xafiiska Xoghayah Guud ee Magaalada Riyad.
Kulanka ayaa looga wada hadlay Arimaha iskaashiga labada dhinac iyo sida loo sii hormarin lahaa.
Sida oo kale Safiir Mohamed Amin ayaa xogahayaha Guud uga mahadceliyay sida mar waliba ay u garab taaganyihiin Somalia, oo ay ugu dambeysay bayaankii lagu diiday xadgudubka Israil ee Madaxbanaanida iyo Midnimada dalka Somaia.
Golaha Wasiirrada XFS oo meel-mariyey dhismaha xarunta adeegga Mideysan ee Halmeel
Golaha Wasiirrada Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ahaa, ayaa meel-mariyey dhismaha xarunta adeegga Mideysan ee Halmeel...