RADIO MUQDISHO(UGANDA):- 498 Sarkaal oo 48 ka mid ah ay yihiin Saraakiil Soomaaliyeed oo ka tirsan Ciidanka Qaranka ayaa maanta tababar loogu soo xiray dalka Uganda.
Munaasabadda xiritaanka tababarka waxaa goobjoog ka ahaa Safiirka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Uganda, Danjire Fardowsa Maxamed Qanyare, Madaxweynaha dalka Uganda, Mudane Yoweri Museveni, iyo saraakiil sare oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka.
Saraakiishan Soomaaliyeed ayaa dhammeystay tababar heer sare ah oo socday muddo hal sano ah, kaasoo ay ku qaateen gudaha dalka Uganda.