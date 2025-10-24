Lubumbashi, Kongo DRC, Octoober 24, 2025: Wafdi uu hogaaminayey Safiirka Dowladda Soomaaliya ee dalka Tanzania iyo EAC, Mudane Ilyas Cali Xasan ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Lubumbashi ee ka tirsan gobolka Haut-Katanga dalka DRC Kongo, Masuuliyiin ka tirsan Dowladda DRC Kongo iyo bulshada Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey danjiraha.
Danjire Ilyas oo Socdaal shaqo uu ku jooga dalka DRC Kongo, ayaa u kuur galaya xaaladda dadka Soomaaliyeed kuheysata wadankaas, isagoona kulamo kale duwan la-qaatey Jaaliyadda degan magaalada Kinshasa, sidoo kale wuxuu kulamo kala duwan la-qaadan doonaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Lubumbashi.