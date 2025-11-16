RADIO MUQDISHO:-Maamulka iyo shacabka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta isugu soo baxay kulan ballaadhan oo ay ku oogayaan, salaad roob doon ah,fagaare ku yaalla degmada Balcad.
Kumannaan qof oo isugu soo baxay fagaaraha ayaa Alle u baryay in uu degaanka ku soo dejiyo roob, maadaama abaar iyo kuleyl daran muddooyinkan saameyn ku yeesheen bulshada iyo beeraha.
Mas’uuliyiinta degmada oo ka qeybgalay salaadda roob-doonta ayaa ugu baaqay bulshada, in ay sii wadaan ducooyinka iyo samafalka,sidoo kalena ay is saamaxaan, ai uu Alle Raxmaddiisa ugu soo dajiyo.