Dowladda Canada, ayaa shalay dalkeeda ka eriday diblumaasiyiintii Shiinaha u qaabilsanaa Canada ah, taasi oo keentay in Dowladda Shiinahana ay maanta ka jawaabto tallaabadaas oo ay dalkeeda ka ceyriso diblumaasiyiinta Canada u fadhiyay Shiinaha.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha, ayaa sheegtay in Jennifer Lin Lalonde, oo aheed Qunsulka Guud ee Canada u fadhiyay Shanghai, ay noqotay “persona non grata”, waxaana lagu amray inay dalka ka baxdo ka hor May 13-keeda.

Arrinkan ayaa yimid ka dib markii Ottawa ay eriday diblumaasiyiintii Shiinaha, kuwaasi oo ay ku eedeysay inay cabsi gelin kula kaceen xildhibaanada Canada ee dhaleeceeya xukunka Beijing.

Beijing, ayaa war qoraal ah oo ka soo baxay ku sheegtay in Canada ay mas’uul ka tahay hoos u dhaca ku yimid xiriirka labada dal.

“Uma dulqaadan doono nooc kasta oo faragelin dibadeed ah,” ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda Canada Melanie Jolie, oo ka hadleeysay arrinkan.