RADIO MUQDISHO:-Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gaba-gabeeyay shir 5 maalmood socday oo looga hadlayay arrimaha isbeddelka cimilada iyo nidaamka helida maalgelinta cimillada Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Sanduuqa Qaran ee Isbeddelka Cimilada Soomaaliya (NFC).
Shirkaan ayaa diirada lagu saaray qiimeynta baahiyaha maalgelinta cimilada Soomaaliya iyo sida ay muhiimka u tahay in laga faa’iidaysto. Intii uu socday shirkaan ayaa si guud lagu qiimeyay baahiyaha maalgelinta cimillada, iyadoo sidoo kale doodo lagula yeeshay kulanka Ururka Bangiyada Soomaaliyeed ee ku saabsan hal-abuurka maaliyadeed, hoggaanka NCF, kuwaas oo horseedi doona barnaamij gaar ah oo mustaqbalka loo diyaarinayo bangiyada dalka si loo xoojiyo helitaanka maalgelinta nidaamka Isbeddelka Cimillada.
Shirkaan ayaa waxaa warbixno ku saabsan hannaanka helitaanka maalgelinta maaliyada cimilada ku soo bandhigay masuuliyiin sare oo ka socday Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ,Bangiga Horumarinta & Dib-u-dhiska Soomaaliya (SDRB), iyo Sanduuqa Qaran ee Isbeddelka Cimillada Soomaaliya, kuwaas oo diiradda lagu saaray helitaanka maalgelinta cimilada iyo fursadaha ka jira Sanduuqa Cimilada Adduunka (GCF) iyo Sanduuqa La-qabsiga.
“Shirkaan oo socday shantii maalin ee lasoo dhaafay waxaa uu aas-aasi u ahaa in Dowladda Soomaaliya si wanaagsan ugu diyaar garowdo inay si toos ah u hesho maalgelinta cimilada, loona maamulo si waafaqsan nidaamyada dowliga ah ee soo hagaajaya,” ayuu yiri Liban Obsiye, Agaasimaha Fulinta ee NCF.
Soomaaliya hadda waxay ku tiirsan tahay hay’ado kale oo caalami ah iyo kuwo qaran oo leh aqoonsiga GCF iyo Sanduuqa La-qabsiga, si loogu fuliyo mashaariicda cimilada, inkastoo ay tahay dalka ugu hooseeya marka laga hadlayo qiiqa ka dhasha isbeddelka cimilada, sidoo kalena ugu nugul saamaynta taban ee isbeddelka cimillada.
Waxaa shirka sidoo kale ka qaybgalay xubno sare oo ka socday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Wasaaradda Qorsheynta, Wasaaradda Deegaanka iyo Isbedalka Cimilada, iyo Wasaaradda Beeraha, Golaha Dhaqaalaha Qaranka iyo UK FCDO Pioneer Country Trials oo Soomaaliya ku biirtay intii lagu jiray COP28 laba sano ka hor sidoo kalena taageero farsamo siiyaa Sanduuqa Qaran ee Isbeddelka Cimillada Soomaaliya (NCF).