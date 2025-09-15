Waxaa maanta Muqdisho ka furmay Shirka Labaad ee Kaabayaasha Tayada Qaranka oo ay soo agaasintay Hay’adda Taya-dhawrka Qaranka.
Shirkan oo uu daahfuray Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya, Xildhibaan Maxamuud Axmed Aadan (Geesood), ayaa waxaa sidoo kale ka qeyb galay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, wakiillo ka socday hay’adaha caalamiga ah iyo khubaro lagu casuumay.
Shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa diiradda lagu saaraya adkeynta tayada badeecadaha ka baxaya Soomaaliya si loo ilaaliyo sumcadda ganacsiga dalka, iyo hubinta tayada badeecadaha dalka la keeno si sare loogu qaado ilaalinta badqabka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed.