Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka, SoDMA Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa kulan miro-dhal ah la qaatay Wasiirrada gargaarka dowlad gobaleedyada dalka.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo qaban lahaa Shirka Madasha Beni’aadannimada Soomaaliya, oo saddexdii biloodba mar la qabto, kaasoo xoogga lagu saaro arrimaha beni’aadannimo ee dalka, sida abaaraha, colaadaha iyo isbeddelka cimilada.
Mas’uuliyiinta ayaa ku heshiiyay in shirka soo socda lagu qabto magaalada Jowhar, ee Caasimadda dowlad-gobaleedka Hirshabeelle, 10-ka Nofeembar 2025.Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ayaa tilmaamay in kulankan uu yahay mid muhiim u ah howlaha gargaarka iyo isku-dubbaridka arrimaha beni’aadannimo ee dalka, iyadoo laga shaqeynayo sidii wax looga qaban lahaa musiibooyinka iyo isbeddelka cimiladda.
Dhinacyadu waxay isku afgarteen in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan arrimaha muhiimka u ah wadashaqeynta hay’adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah, si looga hortago dhibaatooyinka soo food saaray bulshada Soomaaliyeed.