Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali, iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Koonfur Afrika, Mudane Ronald Lamola, ayaa maanta wada-hadallo laba-geesood ah ku yeeshay magaalada Pretoria.
Wada-hadallada ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal iyo ballaarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga, waxbarashada, iyo caafimaadka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay Jamhuuriyadda Koonfur Afrika taageerada ay siiso madax-bannaanida, midnimada, iyo amniga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Labada dhinac ayaa isku raacay in la sii xoojiyo wada-shaqeynta iyo xiriirka dhow, isla markaana la dardargeliyo hirgelinta tallaabooyin wax-ku-ool ah oo horseeda natiijooyin la taaban karo, si iskaashiga labada dal loogu beddelo horumar dhab ah oo u adeegaya danaha labada shacab.
Kulankan laba-geesoodka ah waxaa Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ku wehlinayay Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya Jamhuuriyadda Koonfur Afrika, Mudane Maxamed Sheekh Isxaaq.